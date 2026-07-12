Овечкин сыграл в медиафутбольном турнире Уличный Футбол

Хоккеист вышел на поле за команду «Игроки планеты Земля» в матче против FC ViBE (2:5). В составе «ИПЗ» также сыграл комментатор Роман Нагучев и забил гол.
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