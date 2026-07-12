Дьюхэйм об Овечкине: «Он невероятен. Сколько ему, 41? Удивительно, что он все еще находит способы забивать по 30 голов за сезон»

29-летний американский форвард провел два прошлых сезона в «Вашингтоне».
"Да, этот парень невероятен. Ему что, 41 или 42 года? Просто удивительно, что он все еще находит способы забивать по 30 голов за сезон.
Как любитель хоккея мне было невероятно просто наблюдать за ним, а за последние два года — еще и лично видеть, как он устанавливает эти рекорды. Это было что-то нереальное.
В детстве я смотрел его игры, а затем сам оказался его партнером по команде — это просто невероятно. Конечно, я желаю ему только самого лучшего в этом сезоне. Это потрясающая история, и я очень рад за него и его семью", — сказал Дьюхэйм.
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