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8-й номер драфта НХЛ-2026 Бьерк покинул «Юргорден». 18-летний центр был выбран «Виннипегом»

«Юргорден» объявил, что форвард Вигго Бьерк решил покинуть команду.

Ожидается, что 18-летний центральный нападающий приедет в тренировочный лагерь «Виннипега». Он был выбран «Джетс» под 8-м номером на драфте НХЛ-2026.

«Мы желаем Вигго удачи в новом клубе и уважаем его решение, хотя нам бы хотелось видеть его в команде еще один сезон», — сказал спортивный директор клуба из Стокгольма Маркус Дуэ-Бойе.

В прошлом сезоне Бьерк провел за клуб 42 матча в регулярном чемпионате SHL и набрал 15 (6+9) очков.

Также он выиграл МЧМ-2026 со сборной Швеции (7 игр и 9 очков на турнире, 3+6) и принял участие во взрослом ЧМ-2026 (8 игр и 6 очков, 1+5).