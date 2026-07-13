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Фридман об оффер-шите Карлссону на 5 лет и 90 млн долларов: «Филадельфия» не хотела испортить «Анахайму» ситуацию с потолком. Им нужен был Лео"

Инсайдер Эллиотт Фридман считает, что «Филадельфия» исходила из своих интересов, сделав оффер-шит Лео Карлссону.

21-летний форвард стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ с зарплатой 18 миллионов долларов за сезон.

«Анахайм» повторил контрактное предложение «Флайерс» на 5 лет и 90 млн долларов, сохранив игрока.

В ведомости калифорнийцев остается около 9 млн, при этом клуб пока не подписал форварда Каттера Готье, находящегося в статусе ограниченно свободного агента.

«Я не думаю, что “Филадельфия” сделала это, чтобы испортить “Дакс” ситуацию с потолком зарплат или что-то в этом духе. Им нужен был этот игрок», — сказал Фридман.