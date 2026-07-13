Плющев о трансферах в КХЛ: «Король голый. У большинства клубов нет молодежной политики, деньги идут на ветеранчиков и легионеров. Цель одна — освоить бюджет»

— Владимир Анатольевич, тема недели?
— Как только в нашем хоккее завершился этот нелепый парад подписаний легионеров, который так любит наша пресса, мы сразу увидели, что король — голый.
Думаю, это главное на нынешней трансферной неделе.
— О чем речь, Владимир Анатольевич?
— Посмотрите, у подавляющего большинства клубов КХЛ нет молодежной политики. Эти клубы даже не заикаются о том, что у них есть стратегия развития хотя бы на два-три года вперед. Как и планы по воспитанию определенного количества игроков на определенные игровые позиции.
Все, о чем они говорят, — о купле-продаже. Выбрасываются большие деньги — на хоккеистов среднего возраста, ветеранчиков, легионеров. Идет круговорот рабочей силы сомнительного качества. С одной целью — освоить бюджет и прикоснуться к этим деньгам.
Но национальному хоккею от этого никакой пользы — только вред! — сказал Плющев.