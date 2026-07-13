Плющев о трансферах в КХЛ: «Король голый. У большинства клубов нет молодежной политики, деньги идут на ветеранчиков и легионеров. Цель одна — освоить бюджет»

— Посмотрите, у подавляющего большинства клубов КХЛ нет молодежной политики. Эти клубы даже не заикаются о том, что у них есть стратегия развития хотя бы на два-три года вперед. Как и планы по воспитанию определенного количества игроков на определенные игровые позиции.