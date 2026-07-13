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Белкин о стычке с Комтуа: «Хотелось показать, что русские и белорусские парни могут победить Максима его же оружием. Сам на провокации не ведусь, работал с психологом»

Нападающий минского «Динамо» Богдан Белкин вспомнил о своем столкновении с форвардом «Спартака» Максом Комтуа, на тот момент выступавшим за московское «Динамо».

— Вы ведь показывали свой характер еще на предсезонке, когда в матче со столичным «Динамо» вынудили Комтуа удалиться, а затем активно с ним толкались. Какого это — провоцировать главного провокатора КХЛ?

— Перед матчем ребята и тренеры говорили, что этот игрок постоянно провоцирует своих соперников. Мне хотелось показать, что русские и белорусские парни могут победить Комтуа его же оружием. К тому же я не только спровоцировал Максима, но и заработал большинство для своей команды.

— Часто пытаетесь вывести соперников из себя?

— Такие вещи возникают в моменте — ты просто чувствуешь, где нужно спровоцировать соперника, а где нет. По сезону и в плей-офф было много эпизодов, когда нас пытались вывести на эмоции.

Я не ведусь на провокации — нас учили этому с детства в школе «Динамо-Джуниверс», проводилась определенная работа с психологом. Большинство парней умеют себя контролировать и знают, когда не стоит поддаваться гневным порывам, — сказал Белкин.

Белкин о драках: «Это дает взрыв эмоций и драйв, особенно если ты побеждаешь. При этом важно выбрать правильный момент: нужна сейчас драка твоей команде или нет».