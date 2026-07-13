Белкин о стычке с Комтуа: «Хотелось показать, что русские и белорусские парни могут победить Максима его же оружием. Сам на провокации не ведусь, работал с психологом»

— Перед матчем ребята и тренеры говорили, что этот игрок постоянно провоцирует своих соперников. Мне хотелось показать, что русские и белорусские парни могут победить Комтуа его же оружием. К тому же я не только спровоцировал Максима, но и заработал большинство для своей команды.