Белкин о стычке с Комтуа: «Хотелось показать, что русские и белорусские парни могут победить Максима его же оружием. Сам на провокации не ведусь, работал с психологом»

— Вы ведь показывали свой характер еще на предсезонке, когда в матче со столичным «Динамо» вынудили Комтуа удалиться, а затем активно с ним толкались. Какого это — провоцировать главного провокатора КХЛ?
— Перед матчем ребята и тренеры говорили, что этот игрок постоянно провоцирует своих соперников. Мне хотелось показать, что русские и белорусские парни могут победить Комтуа его же оружием. К тому же я не только спровоцировал Максима, но и заработал большинство для своей команды.
— Часто пытаетесь вывести соперников из себя?
— Такие вещи возникают в моменте — ты просто чувствуешь, где нужно спровоцировать соперника, а где нет. По сезону и в плей-офф было много эпизодов, когда нас пытались вывести на эмоции.
Я не ведусь на провокации — нас учили этому с детства в школе «Динамо-Джуниверс», проводилась определенная работа с психологом. Большинство парней умеют себя контролировать и знают, когда не стоит поддаваться гневным порывам, — сказал Белкин.
Белкин о драках: «Это дает взрыв эмоций и драйв, особенно если ты побеждаешь. При этом важно выбрать правильный момент: нужна сейчас драка твоей команде или нет».