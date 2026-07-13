Вратарь «Каролины» Басси заключил спонсорский контракт с сетью ресторанов Chipotle Mexican Grille. В 2020 году он подрабатывал в одном из заведений бренда

В минувшем сезоне НХЛ 27-летний канадец дебютировал в лиге и стал обладателем Кубка Стэнли.
Согласно профилю игрока в соцсети LinkedIn, Басси работал в Chipotle на полставки в течение трех месяцев, с июня по август 2020 года.
Параллельно он играл в NCAA за команду университета Западного Мичигана и тренировал вратарей в школе Stop It Goaltending.
«Круг замкнулся. От работы на раздаче в Chipotle до получения главного приза в хоккее (спонсорства Chipotle)», — написал Басси в соцсети.
Отметим, что НХЛ и Chipotle связывает многолетнее партнерство. Кроме того, недавно сеть стала спонсором Ассоциации игроков.
В этом году лицами рекламной кампании «Настоящая еда для настоящих спортсменов» были форварды «Флориды» Мэттью и Брэди Ткачаки, а также хоккеистки Хилари Найт и Тэйлор Хэйзе.
Он еще недавно подрабатывал в ресторане, а сейчас — обладатель Кубка Стэнли.