Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Фридман о Бэбкоке в «Эдмонтоне»: «В конце прошлого сезона команда вышла из-под контроля. Теперь у них есть парень, который не побоится бросить вызов»

Инсайдер Эллиотт Фридман высказался о назначении Майка Бэбкока главным тренером «Эдмонтона».

63-летний специалист возглавил «Ойлерс» в июне. Он сменил Криса Кноблауха, уволенного после поражения команды от «Анахайма» в первом раунде Кубка Стэнли.

«В конце прошлого сезона команда совсем вышла из-под контроля. Если им нужен вызов, то теперь у них есть парень, который не побоится его бросить», — сказал Фридман.

Макдэвид о том, что Бэбкок может посадить его в запас на пару смен: «Когда это произойдет, это будет заслуженно, мы извлечем из этого урок. Я рад этому вызову, что тренер будет меня подталкивать».