Фридман о Бэбкоке в «Эдмонтоне»: «В конце прошлого сезона команда вышла из-под контроля. Теперь у них есть парень, который не побоится бросить вызов»

63-летний специалист возглавил «Ойлерс» в июне. Он сменил Криса Кноблауха, уволенного после поражения команды от «Анахайма» в первом раунде Кубка Стэнли.
«В конце прошлого сезона команда совсем вышла из-под контроля. Если им нужен вызов, то теперь у них есть парень, который не побоится его бросить», — сказал Фридман.
Макдэвид о том, что Бэбкок может посадить его в запас на пару смен: «Когда это произойдет, это будет заслуженно, мы извлечем из этого урок. Я рад этому вызову, что тренер будет меня подталкивать».