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Генменеджер «Ванкувера» о контракте Карлссона: «Ситуация на рынке кардинально изменилась. Было бы наивно думать, что нас это не беспокоит. Где-то мы можем сыграть на опережение»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон высказался о ситуации на рынке НХЛ после оффер-шита Лео Карлссону.

Источник: Спортс‘’

21-летний форвард стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ с зарплатой 18 миллионов долларов за сезон.

«Анахайм» повторил контрактное предложение «Флайерс» на 5 лет и 90 млн долларов, сохранив игрока.

— Учитывая стремительный рост потолка зарплат, насколько вас беспокоит то, что подобные контракты становятся обычным явлением? И то, что молодые команды становятся особенно уязвимыми?

Например, «Ванкувер», если удастся успешно развивать проспектов вроде Байума, Мэлотры или Кутса.

— Ситуация на рынке кардинально изменилась за короткий промежуток времени. Мы уже обсуждали это с учетом перспектив нашей команды.

Где-то мы можем сыграть на опережение, о каких-то моментах должны подумать. Было бы наивно.думать, что нас это не беспокоит.

Лучше быть готовым и иметь план, в рамках которого действовать, — сказал Джонсон.