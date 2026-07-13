Генменеджер «Ванкувера» о контракте Карлссона: «Ситуация на рынке кардинально изменилась. Было бы наивно думать, что нас это не беспокоит. Где-то мы можем сыграть на опережение»

21-летний форвард стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ с зарплатой 18 миллионов долларов за сезон.
«Анахайм» повторил контрактное предложение «Флайерс» на 5 лет и 90 млн долларов, сохранив игрока.
— Учитывая стремительный рост потолка зарплат, насколько вас беспокоит то, что подобные контракты становятся обычным явлением? И то, что молодые команды становятся особенно уязвимыми?
Например, «Ванкувер», если удастся успешно развивать проспектов вроде Байума, Мэлотры или Кутса.
— Ситуация на рынке кардинально изменилась за короткий промежуток времени. Мы уже обсуждали это с учетом перспектив нашей команды.
Где-то мы можем сыграть на опережение, о каких-то моментах должны подумать. Было бы наивно.думать, что нас это не беспокоит.
Лучше быть готовым и иметь план, в рамках которого действовать, — сказал Джонсон.