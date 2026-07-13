Плющев о «Салавате»: «Талант Ткач-Ткаченко улетает в Канаду, а клуб находит большие деньги на Алексеева, не проявившего себя даже в АХЛ. Никакого развития — только финансовое освоение»

"У клуба все последние годы проблемы с бюджетом и, как следствие, с составом.
Казалось бы, в такой ситуации выход один — разработайте программу развития на два-три года, уделите внимание молодежи, удержите ее, откройте для нее места!
Но нет, ничего подобного мы не видим — и 19-летний вратарский талант Ткач-Ткаченко улетает прямо из «Толпара» на мытарства в Северную Америку. Минимум на два-три года раньше, чем ему нужно для становления.
А «Салават», тем временем, при всех своих проблемах находит большие деньги на защитника Алексеева, который не проявил себя даже по низшим лигам Северной Америки. Никакого развития тут нет — только финансовое освоение", — сказал Плющев.
Ткач-Ткаченко перешел из «Толпара» в «Сарнию» из OHL. 19-летний вратарь системы «Салавата» провел 2 сезона в МХЛ.
«Салават» заплатит Алексееву 100 млн рублей за 2 года по контракту (Михаил Зислис).