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Плющев о «Салавате»: «Талант Ткач-Ткаченко улетает в Канаду, а клуб находит большие деньги на Алексеева, не проявившего себя даже в АХЛ. Никакого развития — только финансовое освоение»

Владимир Плющев раскритиковал трансферную политику «Салавата Юлаева».

"У клуба все последние годы проблемы с бюджетом и, как следствие, с составом.

Казалось бы, в такой ситуации выход один — разработайте программу развития на два-три года, уделите внимание молодежи, удержите ее, откройте для нее места!

Но нет, ничего подобного мы не видим — и 19-летний вратарский талант Ткач-Ткаченко улетает прямо из «Толпара» на мытарства в Северную Америку. Минимум на два-три года раньше, чем ему нужно для становления.

А «Салават», тем временем, при всех своих проблемах находит большие деньги на защитника Алексеева, который не проявил себя даже по низшим лигам Северной Америки. Никакого развития тут нет — только финансовое освоение", — сказал Плющев.

Ткач-Ткаченко перешел из «Толпара» в «Сарнию» из OHL. 19-летний вратарь системы «Салавата» провел 2 сезона в МХЛ.

«Салават» заплатит Алексееву 100 млн рублей за 2 года по контракту (Михаил Зислис).