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Исхаков о Нью-Йорке: «Очень грязный город, если сравнивать с Москвой. Работы дворника как будто нет, мусор сваливают у столбов. Много бездомных и курильщиков марихуаны»

Форвард «Металлурга» Руслан Исхаков сказал, что в Москве намного чище, чем в Нью-Йорке.

Источник: Спортс‘’

25-летний игрок ранее провел несколько сезонов в системе «Айлендерс».

— Какие впечатления у тебя остались от жизни в Нью-Йорке?

— Приезжайте в Нью-Йорк на пару дней. Посмотрите все главные достопримечательности, вкусно поешьте — и можете сразу уезжать.

— Потому что грязно?

— Да, если сравнивать с Москвой, Нью-Йорк — очень грязный город. У меня сложилось ощущение, что там работы дворника просто не существует.

— Ничего себе…

— Там в пятницу, за день до выходных, мусор сваливают у столбов. Ты гуляешь, и перед тобой реально может стоять гора мусора. Очень много бездомных, людей, которые курят марихуану. В общем, не советую в самом Нью-Йорке гулять.

Я в город приезжал на выходные, чтобы попробовать кулинарию разных народов мира. Очень люблю поесть (улыбается). Но объективно — в Америке есть города куда красивее и душевнее, чем Нью-Йорк.

Это применительно и к России, кстати: у нас большая, красивая страна. И много где стоит побывать, помимо Москвы или Петербурга, — сказал Исхаков.