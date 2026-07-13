Исхаков о Нью-Йорке: «Очень грязный город, если сравнивать с Москвой. Работы дворника как будто нет, мусор сваливают у столбов. Много бездомных и курильщиков марихуаны»

25-летний игрок ранее провел несколько сезонов в системе «Айлендерс».
— Какие впечатления у тебя остались от жизни в Нью-Йорке?
— Приезжайте в Нью-Йорк на пару дней. Посмотрите все главные достопримечательности, вкусно поешьте — и можете сразу уезжать.
— Потому что грязно?
— Да, если сравнивать с Москвой, Нью-Йорк — очень грязный город. У меня сложилось ощущение, что там работы дворника просто не существует.
— Ничего себе…
— Там в пятницу, за день до выходных, мусор сваливают у столбов. Ты гуляешь, и перед тобой реально может стоять гора мусора. Очень много бездомных, людей, которые курят марихуану. В общем, не советую в самом Нью-Йорке гулять.
Я в город приезжал на выходные, чтобы попробовать кулинарию разных народов мира. Очень люблю поесть (улыбается). Но объективно — в Америке есть города куда красивее и душевнее, чем Нью-Йорк.
Это применительно и к России, кстати: у нас большая, красивая страна. И много где стоит побывать, помимо Москвы или Петербурга, — сказал Исхаков.