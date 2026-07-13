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Бузовой подарили свитер «Торпедо»: «Мне подходит название команды, я — торпеда, пушка, бомба. Успехов всем футболистам. А, хоккеистам»

Форвард «Торпедо» Матвей Поляков вручил телеведущей и исполнительнице Ольге Бузовой свитер нижегородского клуба c 86-м номером.

Бузова: Как круто, спасибо! Мне подходит на самом деле название вашей команды, потому что, во-первых, мне нравятся цвета — сине-бело-красные, во-вторых, я — торпеда, еще пушка, бомба, петарда. Успехов вам, успехов всем футболистам.

Поляков: Хоккеистам.

Бузова: А, всем хоккеистам. В следующий раз приезжайте со всей футбольной командой.

Поляков: Хоккейной.

Бузова: А, хоккейной (смеется).

Поляков: Вам здоровья и продолжайте вдохновлять людей своим творчеством.

Бузова: Я продолжаю. Я вообще даже еще не начала. После такой джерси «Торпедо»…

Поляков: Ждем вас на концерте в этой джерси, получается.

Бузова: Вообще с кайфом. Мы вам сделаем скидку. Я шучу. Но в целом я не шучу. Спасибо вам большое.

Фото: страница «Торпедо» в ВК.