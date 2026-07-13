Бузовой подарили свитер «Торпедо»: «Мне подходит название команды, я — торпеда, пушка, бомба. Успехов всем футболистам. А, хоккеистам»

Бузова: Как круто, спасибо! Мне подходит на самом деле название вашей команды, потому что, во-первых, мне нравятся цвета — сине-бело-красные, во-вторых, я — торпеда, еще пушка, бомба, петарда. Успехов вам, успехов всем футболистам.