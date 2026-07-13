Джонстон о контракте Минтюкова на 7,2 млн долларов в год: «Анахайм» побоялся оффер-шитов и дал ему больше денег, чем он мог бы получить"

Сообщалось, что у игрока в статусе ограниченно свободного агента было как минимум одно контрактное предложение от другого клуба, но он его не принял.
В итоге «Дакс» и 22-летний россиянин подписали контракт на 5 лет с кэпхитом 7,2 миллиона долларов.
Ситуация развивалась на фоне оффер-шита форварду калифорнийцев Лео Карлссону от «Филадельфии» (5 лет, 90 млн долларов), которое клуб был вынужден повторить, чтобы сохранить игрока за собой.
«В конечном итоге, “Анахайм” побоялся оффер-шитов, и это привело к тому, что Минтюкову дали больше денег, чем он мог бы получить», — сказал Джонстон.
Серавалли ответил на критику Мильштейна: «Я просто сообщил о том факте, что ты обзванивал команды ради оффер-шита для Минтюкова. Задел тебя за живое?».