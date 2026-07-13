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Вайсфельд назвал Овечкина величайшим хоккеистом НХЛ: «Он уже является таковым. Предстоящий рекорд — небольшой гештальт, который нужно закрыть»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о шансах Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс‘’

40-летний россиянин отстает на 10 шайб — 1006 против 1016. Ранее он продлил договор с «Вашингтоном» на год.

— Я бы очень удивился, если бы «Вашингтон» и Овечкин не подписали новый контракт. Что касается 11 шайб и рекорда — главное, чтобы не было травм. Если их не будет, то, конечно, Александр эти шайбы забросит.

— Тогда он будет величайшим хоккеистом НХЛ?

— Он уже и сейчас таковым является. Овечкин уже все всем доказал, а предстоящий рекорд — это просто небольшой гештальт, который нужно закрыть, — сказал Вайсфельд.

Дьюхэйм об Овечкине: «Он невероятен. Сколько ему, 41, 42? Удивительно, что он все еще находит способы забивать по 30 голов за сезон».

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