Вайсфельд назвал Овечкина величайшим хоккеистом НХЛ: «Он уже является таковым. Предстоящий рекорд — небольшой гештальт, который нужно закрыть»

40-летний россиянин отстает на 10 шайб — 1006 против 1016. Ранее он продлил договор с «Вашингтоном» на год.
— Я бы очень удивился, если бы «Вашингтон» и Овечкин не подписали новый контракт. Что касается 11 шайб и рекорда — главное, чтобы не было травм. Если их не будет, то, конечно, Александр эти шайбы забросит.
— Тогда он будет величайшим хоккеистом НХЛ?
— Он уже и сейчас таковым является. Овечкин уже все всем доказал, а предстоящий рекорд — это просто небольшой гештальт, который нужно закрыть, — сказал Вайсфельд.
Дьюхэйм об Овечкине: «Он невероятен. Сколько ему, 41, 42? Удивительно, что он все еще находит способы забивать по 30 голов за сезон».