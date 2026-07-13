Овечкин сыграет за команду Сергачева на «Матче года». Российские звезды КХЛ и НХЛ разделятся через драфт

Российские звезды КХЛ и НХЛ делятся на «команду Сергачева» и «команду Панарина» через драфт. Третий организатор благотворительной игры — Александр Овечкин — путем жребия попал в команду к защитнику «Юты».
В прошлом году хоккеисты из НХЛ играли против представителей КХЛ и одержали победу со счетом 15:3.
Сергачев о «Матче года» на «СКА-Арене»: «Стоишь на льду и не видишь верхние ряды — выглядит очень масштабно. Когда она заполнится, будет весело».
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