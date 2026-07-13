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Сергачев о том, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном»: «Я счастлив, он мой кумир. До последнего не спрашивал, чтобы он мне не спойлерил»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал, что обрадовался решению Александра Овечкина продлить контракт с «Вашингтоном» на следующий сезон.

Источник: Спортс‘’

"На самом деле, был очень рад его решению. До последнего не спрашивал у него про это, чтобы он мне не спойлерил.

Он мой кумир с детства. Очень рад, что игрок такого уровня может продолжать карьеру и показывать нам свою игру в течение еще года. Я очень счастлив", — сказал Сергачев.

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