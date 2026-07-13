Панарин о драфте перед «Матчем года»: «Это идея Овечкина — чтобы сильно не унижать игроков КХЛ»

Игра с участием российских звезд КХЛ и НХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. Вырученные средства пойдут на благотворительность.
В этот раз хоккеисты из КХЛ и НХЛ не будут играть между собой: «Команда Панарина» и «Команда Сергачева» определили составы по итогам драфта.
"Идея проведения драфта перед Матчем года принадлежит Александру Овечкину. Еще год назад он ее озвучил.
Нам с Михаилом [Сергачевым] нравилась идея проведения НХЛ против КХЛ, но в этот раз решили поменять. Ну и опять же, чтобы сильно не унижать игроков КХЛ", — сказал со смехом Панарин.
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