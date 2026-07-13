Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Панарин о драфте перед «Матчем года»: «Это идея Овечкина — чтобы сильно не унижать игроков КХЛ»

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин рассказал, что идея провести драфт перед «Матчем года» принадлежит форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.

Источник: Спортс‘’

Игра с участием российских звезд КХЛ и НХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

В этот раз хоккеисты из КХЛ и НХЛ не будут играть между собой: «Команда Панарина» и «Команда Сергачева» определили составы по итогам драфта.

"Идея проведения драфта перед Матчем года принадлежит Александру Овечкину. Еще год назад он ее озвучил.

Нам с Михаилом [Сергачевым] нравилась идея проведения НХЛ против КХЛ, но в этот раз решили поменять. Ну и опять же, чтобы сильно не унижать игроков КХЛ", — сказал со смехом Панарин.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше