Овечкин посетит финал чемпионата мира по футболу в США 19 июля

Матч состоится в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) 19 июля, встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
«Александр планирует съездить на финал чемпионата мира», — сказал Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина.
Сообщается, что Александр планирует пробыть в США около пяти дней. Также он примет участие в фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке.
На мероприятии болельщики могут пообщаться с известными спортсменами и взять у них автографы.
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