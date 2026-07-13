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Овечкин посетит финал чемпионата мира по футболу в США 19 июля

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин собирается посетить финал чемпионата мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

Матч состоится в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) 19 июля, встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

«Александр планирует съездить на финал чемпионата мира», — сказал Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина.

Сообщается, что Александр планирует пробыть в США около пяти дней. Также он примет участие в фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке.

На мероприятии болельщики могут пообщаться с известными спортсменами и взять у них автографы.

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