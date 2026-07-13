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Овечкин о решении МОК: «Слава богу, нас пустили. Будем надеяться, все придет к тому, что наши спортсмены будут представлять Россию на турнирах»

Капитан «Вашингтона» Александра Овечкин высказался о возможности допуска российских спортсменов к международным турнирам.

Источник: Спортс‘’

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.

— Российских спортсменов начали допускать до соревнований. Как вы думаете, тяжело ли будет вернуться нашим спортсменам после длительного перерыва? Особенно хоккеистам.

— Я тренируюсь иногда в Новогорске и вижу, что наши спортсмены тренируются, постоянно находятся в форме. Понятное дело, что без соревнований, без участия в турнирах тяжело. Но слава богу, что нас пустили.

Будем надеяться, что все придет к тому, что все спортсмены будут участвовать в соревнованиях и представлять нашу страну, — сказал Овечкин.

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