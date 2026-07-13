Русская девушка-двойник Холанда записала видео с Овечкиным: «Все хотят нас к себе в команду»

На видео девушка и хоккеист повторили фотографии Холанда, в том числе те, на которых он с полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом.
«Все хотят нас к себе в команду… А кого?» — написала Костромитина.
Напомним, видео россиянки, в котором она шутит над своим сходством с Холандом, набрало более 124 млн просмотров.
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