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Овечкин, Панарин и Сергачев представили джерси «Матча года» — дизайн вдохновлен «северным сияниeм и алыми закатами северной столицы»

Нападающий «Вашингтона» Александра Овечкин, защитник «Юты» Михаил Сергачев и форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин показали джерси перед «Матчем года»-2026.

Источник: Спортс‘’

В церемонии представления также участвовали бывшие нападающий клубов НХЛ Сергей Федоров и Илья Ковальчук.

«Матч года», в рамках которого российские звезды КХЛ и НХЛ проведут благотворительную игру, состоится на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге 25 июля.

«Джерси “Матча года” — это северное сияниe и алые закаты северной столицы», — говорится в телеграм-канале мероприятия.

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