Овечкин, Панарин и Сергачев представили джерси «Матча года» — дизайн вдохновлен «северным сияниeм и алыми закатами северной столицы»

В церемонии представления также участвовали бывшие нападающий клубов НХЛ Сергей Федоров и Илья Ковальчук.
«Матч года», в рамках которого российские звезды КХЛ и НХЛ проведут благотворительную игру, состоится на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге 25 июля.
«Джерси “Матча года” — это северное сияниe и алые закаты северной столицы», — говорится в телеграм-канале мероприятия.
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