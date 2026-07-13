Быков об отмене санкций МОК: «Слабо верю, что Россию вернут на турниры в 2027-м. Гимн и флаг не так важны для начала, главное — вернуться»

— Как будто есть ощущение, что для начала это не так важно. Сейчас задача состоит в том, чтобы вернуться на олимпийский пьедестал. А там и про гимн можно поговорить, но нет сомнений, что Россия будет счастлива, услышав свой гимн на Олимпиаде или чемпионате мира — сказал Быков.