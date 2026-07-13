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Быков об отмене санкций МОК: «Слабо верю, что Россию вернут на турниры в 2027-м. Гимн и флаг не так важны для начала, главное — вернуться»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением про решение МОК о временном восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР), а также отмену рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.

Источник: Спортс‘’

— Думаете, в 2027 году мы сможем увидеть сборную России на международной арене? Я говорю про чемпионат мира по хоккею.

— Это возможно, но я слабо верю в то, что уже в 2027 году сборную России вернут на международные турниры с флагом и гимном.

— Надо возвращаться только про условии возвращения вместе с гимном?

— Как будто есть ощущение, что для начала это не так важно. Сейчас задача состоит в том, чтобы вернуться на олимпийский пьедестал. А там и про гимн можно поговорить, но нет сомнений, что Россия будет счастлива, услышав свой гимн на Олимпиаде или чемпионате мира — сказал Быков.

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