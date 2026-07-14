Щитов о Кузнецове без команды: «Клубы берут его с опаской. Сложно сказать, будет ли его отсутствие потерей для КХЛ»

Евгений — опытный человек. Но руководители клубов не знают, в каких кондициях он подойдет к сезону. Сложно сказать, будет ли отсутствие Кузнецова потерей для КХЛ. Видите, с какой опаской его берут. Но он игрок мастеровитый и классный. Все зависит от физических кондиций и того, как он сейчас готовится. Но медийности и игры в большинстве он бы точно добавил, — сказал Щитов.