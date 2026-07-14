«Рейнджерс» и Шнайдер продлили контракт на год с зарплатой 5,5 млн долларов, избежав арбитража

«Рейнджерс» выбрали Шнайдера в первом раунде драфта-2020 под общим 19-м номером. За карьеру в регулярных чемпионатах защитник провел 368 матчей, в которых набрал 87 (20+67) очков. В плей-офф Кубка Стэнли на его счету 43 игры и 6 (1+5) баллов).