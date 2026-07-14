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«Рейнджерс» и Шнайдер продлили контракт на год с зарплатой 5,5 млн долларов, избежав арбитража

«Рейнджерс» подписали новый контракт с защитником Брэйденом Шнайдерном заключил новый однолетний контракт с клубом на сумму 5,5 миллиона долларов.

Источник: Спортс‘’

24-летний хоккеист, имевший статус ограниченно свободного агента, избежал процедуры арбитражного разбирательства. Шнайдер подал заявление на арбитраж 5 июля, однако дата слушания так и не была назначена.

В прошлом сезоне защитник провел все 82 матча регулярного чемпионата и набрал 18 (2+16) очков.

«Рейнджерс» выбрали Шнайдера в первом раунде драфта-2020 под общим 19-м номером. За карьеру в регулярных чемпионатах защитник провел 368 матчей, в которых набрал 87 (20+67) очков. В плей-офф Кубка Стэнли на его счету 43 игры и 6 (1+5) баллов).