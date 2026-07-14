Панарин о благотворительности: «Есть возможность — надо помогать. Ощущаю это как обязанность, у меня и фонд свой есть»

У меня и свой фонд есть, где я помогаю своими деньгами. А тут есть спонсоры у мероприятия, так что это всегда хорошо. Мне кажется, что таково мое ощущение жизни. И я пытаюсь ему следовать, пока есть такие запасы", — сказал Панарин.