Панарин о благотворительности: «Есть возможность — надо помогать. Ощущаю это как обязанность, у меня и фонд свой есть»

Ира с участием российских звезд КХЛ и НХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. Вырученные средства пойдут на благотворительность. В прошлом году удалось собрать 30 млн рублей.
"Благотворительность? Думаю, что это вопрос не про зачем. Ощущаю это как обязанность. Если есть возможность, то надо помогать.
У меня и свой фонд есть, где я помогаю своими деньгами. А тут есть спонсоры у мероприятия, так что это всегда хорошо. Мне кажется, что таково мое ощущение жизни. И я пытаюсь ему следовать, пока есть такие запасы", — сказал Панарин.