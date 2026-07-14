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Панарин о благотворительности: «Есть возможность — надо помогать. Ощущаю это как обязанность, у меня и фонд свой есть»

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин перед «Матчем года» рассказал, что старается заниматься благотворительностью на регулярной основе.

Источник: Спортс‘’

Ира с участием российских звезд КХЛ и НХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. Вырученные средства пойдут на благотворительность. В прошлом году удалось собрать 30 млн рублей.

"Благотворительность? Думаю, что это вопрос не про зачем. Ощущаю это как обязанность. Если есть возможность, то надо помогать.

У меня и свой фонд есть, где я помогаю своими деньгами. А тут есть спонсоры у мероприятия, так что это всегда хорошо. Мне кажется, что таково мое ощущение жизни. И я пытаюсь ему следовать, пока есть такие запасы", — сказал Панарин.