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Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, “Балтика” и Guinness»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин перечислил пятерку любимых брендов пива.

— Александр, представьте, что вы на драфте пива. Назовите пять первых пиков.

— Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, давай возьмем «Балтику» нашу и Guinness, — сказал Овечкин.

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