Овечкин назвал топ-5 брендов пива: «Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, “Балтика” и Guinness»

— Александр, представьте, что вы на драфте пива. Назовите пять первых пиков.
— Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, давай возьмем «Балтику» нашу и Guinness, — сказал Овечкин.
Русская девушка-двойник Холанда записала видео с Овечкиным: «Все хотят нас к себе в команду».
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Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше