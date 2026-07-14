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Паньотта о Куинне Хьюзе и «Миннесоте»: «Они приближаются к цели. Зарплата — около 17 млн долларов в год или даже выше»

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта поделился информацией о переговорах между Куинном Хьюзом и «Миннесотой» о новом контракте.

Источник: Спортс‘’

Действующее соглашение 26-летнего защитника со средней годовой зарплатой 7,85 млн долларов рассчитано 30 июня 2027-го.

«Они приближаются к цели. Средняя зарплата — около 17 млн долларов в год или даже выше», — сказал Паньотта на подкасте Hello Hockey.

В прошлом сезоне Хьюз провел 74 матча за «Миннесоту» и «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 76 (7+69) очков. В плей-офф у него 4+11 за 11 игр при полезности «плюс 10».

Владелец «Миннесоты» о Куинне Хьюзе: «Выдающийся игрок. Мы собираемся продлить с ним контракт. Хотели бы заключить максимально долгое соглашение».