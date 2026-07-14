«Баффало» назначил 73-летнего Дэвидсона старшим советником. Ранее он работал с Кекяляйненом в «Коламбусе» и «Сент-Луисе»

Ранее он работал с нынешним генеральным менеджером «Сэйбрс» Ярмо Кекяляйненом в «Сент-Луисе» и «Коламбусе». Именно Дэвидсон назначил финна на должность генменеджера «Блю Джекетс» в 2014 году.
"У нас с Джоном сложились прочные рабочие отношения, которые мы развивали на протяжении многих лет. Его управленческий опыт, навыки оценки игроков и связи в НХЛ делают его идеальным кандидатом на эту должность.
Он будет делиться опытом и советами со всеми подразделениями хоккейного департамента, поскольку мы стремимся к дальнейшему совершенствованию клуба", — сказал Кекяляйнен.
Дэвидсон работает в НХЛ с 2006 года. Два последних сезона он занимал аналогичную должность в «Коламбусе».
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