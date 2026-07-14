Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Баффало» назначил 73-летнего Дэвидсона старшим советником. Ранее он работал с Кекяляйненом в «Коламбусе» и «Сент-Луисе»

«Баффало» объявил о назначении 73-летнего Джона Дэвидсона на пост старшего советника.

Источник: Спортс‘’

Ранее он работал с нынешним генеральным менеджером «Сэйбрс» Ярмо Кекяляйненом в «Сент-Луисе» и «Коламбусе». Именно Дэвидсон назначил финна на должность генменеджера «Блю Джекетс» в 2014 году.

"У нас с Джоном сложились прочные рабочие отношения, которые мы развивали на протяжении многих лет. Его управленческий опыт, навыки оценки игроков и связи в НХЛ делают его идеальным кандидатом на эту должность.

Он будет делиться опытом и советами со всеми подразделениями хоккейного департамента, поскольку мы стремимся к дальнейшему совершенствованию клуба", — сказал Кекяляйнен.

Дэвидсон работает в НХЛ с 2006 года. Два последних сезона он занимал аналогичную должность в «Коламбусе».

«Баффало» продлил контракт с Кребсом на 4 года и 4,5 млн долларов за сезон. 25-летний форвард и клуб избежали арбитража.