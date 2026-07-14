Рябыкин о «Шанхае»: «Сомневаюсь, что Ковальчук и Артюхин что-то изменят. Большинство легионеров не семейные, в России для них много искушений»

— Этим летом «Шанхай» возглавили Илья Ковальчук (президент клуба — Спортс«“) и Евгений Артюхин (генменеджер — Спортс”»). Будет перезагрузка?
— Ковальчук и Артюхин — уважаемые в российском хоккее люди, желаю им удачи, она точно понадобится. При этом сомневаюсь, что ребятам при всем их профессионализме удастся что-то кардинально изменить.
— Почему?
— Это клуб легионеров, который пока не сформировал свою историю и не выработал свою философию. Подавляющее большинство легионеров — не семейные, в России для них слишком много искушений. Месяц-полтора команда заряжена, а потом появляется угроза «фестиваля».
Тот же Илья Ковальчук все эти моменты прекрасно понимает, опыт большой. Но исправить их будет крайне трудно. Тем более что состав «Шанхая» пока только формируется, много свободных вакансий. Хотя последние ходы с Яшкиным и Петаном — это заявка.
— Много вопросов — по кандидатуре главного тренера «Шанхая», загадочный Лав с его послужным списком на фоне Ковальчука смотрится просто смешно…
— Так там у Лава первый помощник — Вячеслав Козлов, который очень многое выиграл в мировом хоккее, знает о нем все. Налицо очевидное несовпадение форматов.
Посмотрите, какая этим летом мощная по именам селекция у главного клуба Санкт-Петербурга — СКА. «Шанхай» же комплектуется по другим принципам. Будем надеяться, что в Питере эта команда все-таки не потеряется? — сказал Рябыкин.
Рябыкин о решении МОК: «Футбол вернется раньше хоккея. Страны Африки, Америки и Азии способны проводить свою политику — в хоккее таких мало».