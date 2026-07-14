Вайсфельд о Кудашове в «Автомобилисте»: «Сложно показать результат в первый сезон. Потребуется время, чтобы создать коллектив»

— Не исключено. Конечно, сложно в первый сезон показать результат. Каких бы ты игроков ни набрал, потребуется время, чтобы создать коллектив. Правда, в «Автомобилисте» есть очень квалифицированные хоккеисты и тренеры, которые эту задачу могут решить.