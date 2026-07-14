Вайсфельд о Кудашове в «Автомобилисте»: «Сложно показать результат в первый сезон. Потребуется время, чтобы создать коллектив»

— Верите ли в успех «Автомобилиста» в следующем сезоне?
— Не исключено. Конечно, сложно в первый сезон показать результат. Каких бы ты игроков ни набрал, потребуется время, чтобы создать коллектив. Правда, в «Автомобилисте» есть очень квалифицированные хоккеисты и тренеры, которые эту задачу могут решить.
— Можно ли будет в случае успеха сопоставить «Автомобилист» с «Металлургом» в первый год работы Разина?
— Здесь связь только одна — новые тренер и философия. Больше ничего, потому что подходы разные, — сказал Вайсфельд.
Шевченко о Барабанове: «У “Автомобилиста” не все прозрачно с зарплатами, на мой взгляд. Если его объявят с той суммой, которую выпишут официально — все будут смеяться».