Исхаков о «Металлурге»: «Откуда пошло, что у нас команда карликов? Разин говорил, чтобы мы не обращали внимания на шутки»

— Задевали ли вас ироничные посты про «карликов» в «Металлурге», которые часто всплывали в разных телеграм-каналах?
— Абсолютно не задевали. Нам и Андрей Владимирович Разин сказал в раздевалке, чтобы мы на подобные шутки внимания не обращали. Не знаю, кстати, откуда это пошло, что у нас команда карликов. В «Металлурге» все ребята достаточно крепкие, очень техничные.
Мы не задумывались насчет того, что у нас команда какая-то малогабаритная. Играли в свой хоккей, навязывали сопернику свой стиль. Старались быть техничнее, быстрее и побеждать в матчах за счет этого, — сказал Исхаков.
Исхаков о Магнитогорске: «Не столица и не Питер, но небольшие города Финляндии и Словакии больше походили на глубинку. Есть все необходимое для комфортной жизни».