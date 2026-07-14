Исхаков о «Металлурге»: «Откуда пошло, что у нас команда карликов? Разин говорил, чтобы мы не обращали внимания на шутки»

— Абсолютно не задевали. Нам и Андрей Владимирович Разин сказал в раздевалке, чтобы мы на подобные шутки внимания не обращали. Не знаю, кстати, откуда это пошло, что у нас команда карликов. В «Металлурге» все ребята достаточно крепкие, очень техничные.