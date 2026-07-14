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Исхаков о «Металлурге»: «Откуда пошло, что у нас команда карликов? Разин говорил, чтобы мы не обращали внимания на шутки»

Форвард «Металлурга» Руслан Исхаков высказался о шутках про рост хоккеистов магнитогорской команды.

Источник: Спортс‘’

— Задевали ли вас ироничные посты про «карликов» в «Металлурге», которые часто всплывали в разных телеграм-каналах?

— Абсолютно не задевали. Нам и Андрей Владимирович Разин сказал в раздевалке, чтобы мы на подобные шутки внимания не обращали. Не знаю, кстати, откуда это пошло, что у нас команда карликов. В «Металлурге» все ребята достаточно крепкие, очень техничные.

Мы не задумывались насчет того, что у нас команда какая-то малогабаритная. Играли в свой хоккей, навязывали сопернику свой стиль. Старались быть техничнее, быстрее и побеждать в матчах за счет этого, — сказал Исхаков.

Исхаков о Магнитогорске: «Не столица и не Питер, но небольшие города Финляндии и Словакии больше походили на глубинку. Есть все необходимое для комфортной жизни».