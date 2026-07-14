Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

ФХР примет очное участие в осеннем конгрессе ИИХФ. Ранее Россию допускали только по видеосвязи

Делегация Федерации хоккея России (ФХР) примет очное участие в полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ), который пройдет с 29 сентября по 2 октября.

Источник: Спортс‘’

Ранее представителей России допускали к участию только в виртуальном формате по видеосвязи.

«ИИХФ прислала подтверждение о том, что пригласила представителей ФХР принять очное участие в полугодовом конгрессе», — сообщила федерация.

На конгрессе пройдут выборы президента и членов совета ИИХФ. От России кандидатом на избрание в совет стал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Гендиректор ФХР Курбатов о выдвижении в Совет ИИХФ: «Это будут непростые выборы, в отличие от 2021 года. Но надо бороться».