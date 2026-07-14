ФХР примет очное участие в осеннем конгрессе ИИХФ. Ранее Россию допускали только по видеосвязи

Ранее представителей России допускали к участию только в виртуальном формате по видеосвязи.
«ИИХФ прислала подтверждение о том, что пригласила представителей ФХР принять очное участие в полугодовом конгрессе», — сообщила федерация.
На конгрессе пройдут выборы президента и членов совета ИИХФ. От России кандидатом на избрание в совет стал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Гендиректор ФХР Курбатов о выдвижении в Совет ИИХФ: «Это будут непростые выборы, в отличие от 2021 года. Но надо бороться».