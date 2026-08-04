Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Ротенберг о Матче звезд в рамках Кубка Овечкина: «Благодарен Саше за приглашение! Всегда рад выйти с ним на лед в одной команде»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что сыграет в Матче звезд в рамках Кубка Овечкина.

Источник: Спортс‘’

«8 августа перед финалом Кубка Александра Овечкина вновь выйдем на лед в одной команде с Александром — в традиционном Матче звезд на “Арене-Мытищи”.

Благодарен Саше за приглашение! Всегда рад выйти с ним на лед в одной команде.

Кубок Овечкина уже стал особенным событием для юных хоккеистов: здесь они получают крутой игровой опыт, встречаются со своими кумирами и еще ближе становятся к своим мечтам.

Вместе с нами на лед на Матче звезд выйдут легенды отечественного хоккея, действующие звезды и выдающиеся представители других видов спорта.

Особенно символично, что Матч звезд состоится перед финалом детского турнира. Юные хоккеисты смогут увидеть тех, на кого равняются, а мы поддержим ребят перед финалом. Именно такая связь поколений помогает сохранять традиции и двигать наш хоккей вперед.

Приглашаю болельщиков, семьи и детей! Приезжайте 8 августа на «Арену-Мытищи», поддержите юных хоккеистов и станьте частью большого хоккейного праздника.

Начало в 11:00. До встречи на льду!" — написал Роман Ротенберг.

Ротенберг, Плющенко, Мостовой, Аршавин, Фетисов и Панарин сыграют за команды Овечкина и Ковальчука в гала-матче Кубка Овечкина. Малкин — в числе тренеров.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше