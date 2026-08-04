Ротенберг о Матче звезд в рамках Кубка Овечкина: «Благодарен Саше за приглашение! Всегда рад выйти с ним на лед в одной команде»

«8 августа перед финалом Кубка Александра Овечкина вновь выйдем на лед в одной команде с Александром — в традиционном Матче звезд на “Арене-Мытищи”.
Благодарен Саше за приглашение! Всегда рад выйти с ним на лед в одной команде.
Кубок Овечкина уже стал особенным событием для юных хоккеистов: здесь они получают крутой игровой опыт, встречаются со своими кумирами и еще ближе становятся к своим мечтам.
Вместе с нами на лед на Матче звезд выйдут легенды отечественного хоккея, действующие звезды и выдающиеся представители других видов спорта.
Особенно символично, что Матч звезд состоится перед финалом детского турнира. Юные хоккеисты смогут увидеть тех, на кого равняются, а мы поддержим ребят перед финалом. Именно такая связь поколений помогает сохранять традиции и двигать наш хоккей вперед.
Приглашаю болельщиков, семьи и детей! Приезжайте 8 августа на «Арену-Мытищи», поддержите юных хоккеистов и станьте частью большого хоккейного праздника.
Начало в 11:00. До встречи на льду!" — написал Роман Ротенберг.
Ротенберг, Плющенко, Мостовой, Аршавин, Фетисов и Панарин сыграют за команды Овечкина и Ковальчука в гала-матче Кубка Овечкина. Малкин — в числе тренеров.