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ВРЗ выиграл первый поединок за бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ одержал победу в стартовом поединке бронзовой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в первой домашней встрече гомельчане обыграли гостей из «Минска» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Алексей Пинчук, Юрий Дегтяренко и Артем Золотухин, гости ответили голом Даниила Кривицкого. Второй матч серии до трех побед состоится 10 июня в Минске.

Баталии за золото 36-го национального первенства по мини-футболу стартуют завтра в Орше. Победитель регулярного сезона оршанский «Витэн» примет действующих чемпионов страны спортсменов «Столицы». Эти соперники в 2014 году уже встречались в финальной серии, и тогда минчане одолели «Витэн» с общим счетом 3:2, завоевав свой первый чемпионский титул. Всего «Столица» шесть раз брала золото, в том числе и в трех предыдущих сезонах подряд, у «Витэна» пять чемпионских титулов, последний из которых был завоеван в 2021 году. В полуфиналах нынешнего чемпионата «Столица» одолела гомельский ВРЗ (3:1), а «Витэн» оказался сильнее «Минска» (3:0).

В золотой серии прошлого сезона «Столица» победила ВРЗ (3:0) и в шестой раз стала чемпионом страны. Столько же титулов у «Дорожника». Бронзу завоевал «Витэн», который в серии за третье место дважды переиграл «Минск».