ВРЗ выиграл первый поединок за бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу

Баталии за золото 36-го национального первенства по мини-футболу стартуют завтра в Орше. Победитель регулярного сезона оршанский «Витэн» примет действующих чемпионов страны спортсменов «Столицы». Эти соперники в 2014 году уже встречались в финальной серии, и тогда минчане одолели «Витэн» с общим счетом 3:2, завоевав свой первый чемпионский титул. Всего «Столица» шесть раз брала золото, в том числе и в трех предыдущих сезонах подряд, у «Витэна» пять чемпионских титулов, последний из которых был завоеван в 2021 году. В полуфиналах нынешнего чемпионата «Столица» одолела гомельский ВРЗ (3:1), а «Витэн» оказался сильнее «Минска» (3:0).