Голевое сумасшествие в финале Суперлиги. «Ухта» и «Газпром-Югра» вновь устроили мегабитву!

«Мы, в принципе, ожидали вот именно такого развития событий: такой игры, таких режимов, которые предложил “Газпром”, — заявил наставник “Ухты” Вадим Яшин. — Соперник играл очень дисциплинированно, очень строго. Не делал никаких нам подарков. Все добегали, дорабатывали, не привозили на свои. Мы старались соответствовать, но было пару неприятных эпизодов. Один из них привёл к пропущенному голу. если бы с реализацией было получше, возможно, результат был бы другой».