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11:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22−6) стал совладельцем лиги кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship.

Источник: AP 2023

«Хочу объявить, что теперь я владелец Bare Knuckle Fighting Championship! Добро пожаловать в большую лигу», — заявил Макгрегор в своих соцсетях.

В последний раз 35-летний ирландец выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он уступил Дастину Порье в первом раунде в турнире UFC 264 из-за травмы ноги.

29 июня Макгрегор подерертся с Майклом Чендлером на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

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