Конор Макгрегор стал совладельцем лиги кулачных боев

«Хочу объявить, что теперь я владелец Bare Knuckle Fighting Championship! Добро пожаловать в большую лигу», — заявил Макгрегор в своих соцсетях.

В последний раз 35-летний ирландец выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он уступил Дастину Порье в первом раунде в турнире UFC 264 из-за травмы ноги.