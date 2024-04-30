Полуторагодовалый сын Фрэнсиса Нганну скончался

«В чём смысл жизни, если то, за что мы так упорно боремся, в конечном счёте причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она так несправедлива и безжалостна? Я чертовски устал от этого», — написал Фрэнсис в своих социальных сетях.