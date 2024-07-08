13:59 (мск), источник: Sport24

Брат Хабиба из UFC хочет получить иностранное гражданство

Непобежденный российский боец UFC Умар Нурмагомедов признался, что хотел бы получить гражданство иностранного государства.

Брат Хабиба из UFC хочет получить иностранное гражданство | Источник: Getty Images

— У тебя есть гражданство другой страны?

— Нет. Но хотелось бы — какой-нибудь страны, у которой безвизовый режим со всеми странами. Или чтобы у нашей страны был безвизовый режим со всеми странами, где есть красоты (природы), — заявил Умар Нурмагомедов в интервью Руслану Шарипову.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом российской легенды UFC Хабиба Нурмагомедова. 3 августа Умар проведет бой против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

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