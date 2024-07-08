Брат Хабиба из UFC хочет получить иностранное гражданство
Непобежденный российский боец UFC Умар Нурмагомедов признался, что хотел бы получить гражданство иностранного государства.
Непобежденный российский боец UFC Умар Нурмагомедов признался, что хотел бы получить гражданство иностранного государства.
— У тебя есть гражданство другой страны?
— Нет. Но хотелось бы — какой-нибудь страны, у которой безвизовый режим со всеми странами. Или чтобы у нашей страны был безвизовый режим со всеми странами, где есть красоты (природы), — заявил Умар Нурмагомедов в интервью Руслану Шарипову.
Умар Нурмагомедов является двоюродным братом российской легенды UFC Хабиба Нурмагомедова. 3 августа Умар проведет бой против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).