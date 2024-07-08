Брат Хабиба из UFC хочет получить иностранное гражданство

— Нет. Но хотелось бы — какой-нибудь страны, у которой безвизовый режим со всеми странами. Или чтобы у нашей страны был безвизовый режим со всеми странами, где есть красоты (природы), — заявил Умар Нурмагомедов в интервью Руслану Шарипову.