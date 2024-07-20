19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Гаджиев − о видео, на котором Хабиб кричит матом на Конора: «Это была война идеологий и образов жизни»

"Я видел только скрин, где Хабиб в него плюнул и что‑то такое на языке улиц, как я понял, сказал.

Ну, это же была война: людей, идеологий, образов жизни. Именно в этом был весь цимес. Почему этот бой был другим? Потому что это вообще разный подход к жизни.

Хабиб смотрел на это как на улицу. И поэтому, я считаю, он проиграть не мог в тот раз", − сказал Камил Гаджиев.

«Тьфу, сука! Че, ###### я тебя?!» Новые детали вокруг боя Хабиба и Конора.

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Лошади связали ноги. Скандал вокруг фильма «Мой любимый чемпион»
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь