Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном RAF

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Действующий обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице организации в Instagram*.
Детали соглашения и дата дебюта Чимаева не раскрываются.
В августе 2025 года Чимаев в рамках турнира UFC 319 единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за чемпионский пояс в среднем весе. Всего в его активе 15 побед в 15 поединках. В мае на UFC 328 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения проведет первую защиту титула против бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда.
