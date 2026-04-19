Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном RAF

Хамзат Чимаев подписал контракт с Real American Freestyle.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Действующий обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев подписал контракт с борцовским промоушеном Real American Freestyle (RAF), сообщается на странице организации в Instagram*.

Детали соглашения и дата дебюта Чимаева не раскрываются.

В августе 2025 года Чимаев в рамках турнира UFC 319 единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за чемпионский пояс в среднем весе. Всего в его активе 15 побед в 15 поединках. В мае на UFC 328 в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) представляющий ОАЭ боец чеченского происхождения проведет первую защиту титула против бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

