Алина Загитова: «Если вы хотите попробовать что‑то, beautiful и сильное одновременно, попробуйте бокс. Это приносит мне энергию, силу и спокойствие»

24-летняя фигуристка выложила в телеграм-канале видео с тренировки.
"Я продолжаю заниматься боксом, потому что это приносит мне энергию, силу и спокойствие ?✨
И я хочу, чтобы люди видели: фигуристка может быть не только в платье и с улыбкой, но и в перчатках, с чёткой целью и горящими глазами ?➡️??
Если вы хотите попробовать что‑то, beautiful и сильное одновременно, попробуйте бокс ??
Сначала может быть сложно, но именно в этом и есть смысл: ты не просто тренируешь тело, ты тренируешь характер ?❤️ И это одно из самых важных, что можно дать себе ?", — написала Загитова.
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