Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алина Загитова: «Если вы хотите попробовать что‑то, beautiful и сильное одновременно, попробуйте бокс. Это приносит мне энергию, силу и спокойствие»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась об увлечении боксом.

24-летняя фигуристка выложила в телеграм-канале видео с тренировки.

"Я продолжаю заниматься боксом, потому что это приносит мне энергию, силу и спокойствие ?✨

И я хочу, чтобы люди видели: фигуристка может быть не только в платье и с улыбкой, но и в перчатках, с чёткой целью и горящими глазами ?➡️??

Если вы хотите попробовать что‑то, beautiful и сильное одновременно, попробуйте бокс ??

Сначала может быть сложно, но именно в этом и есть смысл: ты не просто тренируешь тело, ты тренируешь характер ?❤️ И это одно из самых важных, что можно дать себе ?", — написала Загитова.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше