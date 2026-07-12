Россиянин Крылов проиграл нокаутом Уиттакеру на турнире UFC

Крылову 34 года, он провел 43 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 31 победу и потерпел 12 поражений. 35-летний Уиттакер провел дебютный поединок в полутяжелом весе, ранее он становился обладателем чемпионского пояса в среднем весе. Всего в послужном списке спортсмена теперь 28 побед и 9 поражений.