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Макгрегор проиграл Холлоуэю в своем первом за пять лет поединке в UFC

Ирландский спортсмен получил травму в первом раунде, после чего судья остановил поединок.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Ирландский боец Конор Макгрегор потерпел поражение от американца Макса Холлоуэя в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходил в Лас-Вегасе.

Бой в полусредней весовой категории завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде.

Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА). Ранее он владел чемпионскими поясами организации в полулегком и легком весе. В июне 2024 года ирландец должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире UFC, однако бой отменили после того, как Макгрегор сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В предыдущем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, ирландский спортсмен сломал ногу.

Холлоуэю 34 года, на его счету 28 побед при 9 поражениях в MMA. Американец — бывший чемпион UFC в полулегком весе, он владел поясом с 2017 по 2019 год, проведя три успешные защиты. После этого спортсмен трижды пытался вернуть титул, но дважды проиграл австралийцу Александру Волкановски, еще один раз уступил представителю Испании Илие Топурии.

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