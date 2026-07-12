Махачев иронично отреагировал на поражение Макгрегора

Их поединок возглавил турнир UFC 329. Бой завершился досрочной победой Холлоуэя: Конор получил травму на первой минуте боя. Таким образом, Холлоуэй взял реванш за поражение в 2013 году.
«Конор побил Конора. Макс, поздравляю», — написал Махачев в соцсетях.
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