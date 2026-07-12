Глава UFC Дэйна Уайт рассказал о характере травмы Макгрегора

«Я ожидал как минимум войны в первом раунде, — сказал Уайт. — Кто знал, на что способен Конор после пятилетнего перерыва? И вот мы предполагаем разрыв передней крестообразной связки. Я не врач, но сразу подумал об этом, и позднее врачи выразили согласие с моим мнением».