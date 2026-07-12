Макгрегор назвал адом состояние после поражения на турнире UFC

«У меня не было никаких травм перед боем, — написал Макгрегор. — Я наносил удары ногами, ставил опорную ногу и прыгал — все это на протяжении всего тренировочного лагеря, а также за кулисами перед боем. Это возникло из ниоткуда. Я в полной темноте здесь. Я могу описать это только как ад».