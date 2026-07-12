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Макгрегор назвал адом состояние после поражения на турнире UFC

Ирландец получил травму на первых секундах поединка против Макса Холлоуэя.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Поражение на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за травмы колена сравнимо с адом для ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. Об этом Макгрегор написал на своей странице в X.

В прошедшем поединке Макгрегор уступил американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом за 65 секунд. Ирландец на первых секундах получил травму колена, из-за чего не смог продолжить бой.

«У меня не было никаких травм перед боем, — написал Макгрегор. — Я наносил удары ногами, ставил опорную ногу и прыгал — все это на протяжении всего тренировочного лагеря, а также за кулисами перед боем. Это возникло из ниоткуда. Я в полной темноте здесь. Я могу описать это только как ад».

Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА). Ранее он владел чемпионскими поясами организации в полулегком и легком весе. В предыдущем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, ирландский спортсмен сломал ногу.