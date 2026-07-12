Холлоуэй назвал Макгрегора «раненым псом» после победы на турнире UFC 329

«Я сказал рефери: “Останови бой, он же не может драться”. Рефери сказал, чтобы Конор поднялся, а я сделал шаг назад. Хорошо, мы продолжили, но он еле шевелил ногами. Он привел своих детей на бой… Я не собираюсь избивать раненого пса», — сказал Холлоуэй.