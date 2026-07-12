Холлоуэй назвал Макгрегора «раненым псом» после победы на турнире UFC 329

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй не собирался добивать травмированного Конора Макгрегора на турнире UFC 329. Об этом он рассказал на пресс-конференции после поединка, назвав ирландца «раненым псом».
«Я сказал рефери: “Останови бой, он же не может драться”. Рефери сказал, чтобы Конор поднялся, а я сделал шаг назад. Хорошо, мы продолжили, но он еле шевелил ногами. Он привел своих детей на бой… Я не собираюсь избивать раненого пса», — сказал Холлоуэй.
Макгрегор вернулся в октагон после пятилетнего перерыва, однако сенсационно завершил бой уже на первой минуте. Из-за травмы ноги, полученной при неудачном приземлении, ирландец не смог сохранить равновесие и проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
По словам главы UFC Дэйны Уайта, у Макгрегора подозревают разрыв передней крестообразной связки.
В июле 2021 года ирландец уже сталкивался с тяжелым повреждением, сломав ногу в бою с американцем Дастином Порье.
На счету 37-летнего Макгрегора 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах. Ранее он удерживал чемпионские пояса UFC в полулегком и легком весах.
В активе 34-летнего Макса Холлоуэя сейчас 28 побед и девять поражений.