«Это вина Хабиба». Как звезды UFC отреагировали на поражение Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернулся в октагон после пятилетнего перерыва и сразу же потерпел поражение от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329.
Поединок в полусреднем весе продлился всего минуту. Ирландец повредил ногу при неудачном приземлении и не смог продолжить бой, проиграв техническим нокаутом.
Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что у бойца подозревают разрыв передней крестообразной связки. «Я не врач, но сразу подумал об этом, и позднее врачи выразили согласие с моим мнением», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Макгрегор назвал адом свое состояние после поражения Холлоуэю. «Моя голова словно прокладка двигателя, которая полностью вышла из строя. Она уничтожена. У меня не было никаких травм перед боем. Я наносил удары ногами, как в прыжке, так и приземляясь, на протяжении всей подготовки, а также за кулисами перед боем. Это произошло внезапно. Я в полной темноте. Могу описать это только как ад», — написал Макгрегор.
Для соперников это была вторая встреча. В 2013 году победу единогласным решением судей одержал Макгрегор.
Последние годы стали для ирландца непростыми. Он редко выступал и часто оказывался в центре скандалов. В предыдущий раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года на UFC 264. Тогда в поединке с Дастином Порье ирландец получил перелом ноги, из-за чего также был вынужден досрочно завершить выступление.
Макгрегор неоднократно планировал вернуться в октагон, однако все попытки срывались. Последние годы он сосредоточился на бизнесе и медийной активности.
Звезды UFC
Ислам Махачев, чемпион UFC в полусреднем весе, экс-чемпион UFC в легком весе (2022−2025).
«Конор побил Конора. Макс, поздравляю», — написал Махачев на своей странице в Х.
Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе.
«Это как будто кто-то отобрал у меня конфету. Я так расстроен», — заявил Кормье на своей странице в Х.
Белал Мухаммад, бывший чемпион UFC в полусреднем весе.
«Майкл Чендлер (боец UFC в легкой весовой категории. — РБК) навел порчу на этот бой», — написал Мухаммад на своей странице в Х.
Поединок Макгрегора и Чендлера планировался еще в 2023 году. Они были тренерами команд в реалити-шоу The Ultimate Fighter и должны были встретиться в финале, но у Макгрегора возникли проблемы с допинг-контролем.
Бой Макгрегора с Чендлером на турнире UFC 303 должен был пройти в Лас-Вегасе в ночь на 30 июня 2024 года. Причина отмены главного поединка турнира — травма 35-летнего Макгрегора.
Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
«Это все вина Хабиба. Правительство должно провести расследование», — пошутил Абдель-Азиз на своей странице в Х.
Конфликт Нурмагомедова и Макгрегора развивался еще с 2016 года. Наиболее резонансным эпизодом стал инцидент в апреле 2018 года, когда ирландец вместе с группой сопровождающих атаковал автобус Нурмагомедова перед турниром UFC 223 в Нью-Йорке. В результате происшествия несколько спортсменов получили травмы, а Макгрегор был задержан полицией.
В октябре 2018-го года у них состоялся поединок, в котором Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом и сохранил пояс в легком весе.
Кевин Ли, бывший претендент на титул временного чемпиона UFC.
«Что за бред только что произошел? Это самое позорное, что могло случиться в мире», — написал Ли.
Александр Волкановски, чемпион UFC в полулегком весе.
«Он уже повредил ногу? Виски делает такие вещи», — сказал Волкановски на видео на странице Home of Fight, в котором комментирует поединок.
Пауло Коста, бывший претендент на титул UFC.
«Железная большеберцовая кость и железное коленное сухожилие вернутся. Скорее выздоравливай, Конор. Ты легенда. Пей секретный сок и возвращайся», — сказал Коста на своей странице в Х.