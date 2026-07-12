«Это вина Хабиба». Как звезды UFC отреагировали на поражение Макгрегора

Макгрегор назвал адом свое состояние после поражения Холлоуэю. «Моя голова словно прокладка двигателя, которая полностью вышла из строя. Она уничтожена. У меня не было никаких травм перед боем. Я наносил удары ногами, как в прыжке, так и приземляясь, на протяжении всей подготовки, а также за кулисами перед боем. Это произошло внезапно. Я в полной темноте. Могу описать это только как ад», — написал Макгрегор.