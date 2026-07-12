Травма Макгрегора — нелепая случайность. Но он никогда не вернется прежним

Если еще одно возвращение Ноториуса все же состоится, верить в его победу будет самым наивным поступком. Возможно, Макс не отправит его в нокаут. Вероятно, но сложно представить, что не изобьет и не деклассирует. Скорее он снова получит травму, просто не за минуту, а во втором или третьем раунде. Проблемы Конора со здоровьем более глобальны, чем просто одна травма, и решить их одной операцией не получится. Ноториус уже давно не боец, а образ из прошлого, который продолжает притягивать внимание обывателей. Поэтому если вы ждете еще одно возвращение ирландца, лучше забудьте. А когда он вернется, просто включите трансляцию и убедитесь, что даже 10% от прежнего Макгрегора вы не увидите никогда.