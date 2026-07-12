Травма Макгрегора — нелепая случайность. Но он никогда не вернется прежним

Конор Макгрегор вернулся в октагон спустя ровно пять лет после своего прошлого поединка. В июле 2021-го все закончилось травмой ирландца и всеобщим разочарованием, а в 2026-м сценарий повторился, но вышел еще более нелепым. Если против Дастина Порье Ноториус продержался пять минут, то в бою с Максом Холлоуэем все продлилось чуть больше 60 секунд. Но самая большая разница не во времени пребывания в клетке, а в восприятии: если в 2021-м кто-то еще верил в великое возвращение Конора, то сегодня таких людей нет.
Судя по кадрам из раздевалки, серьезных травм до боя у Макгрегора не было либо он получил повреждение уже после того, как оператор остановил запись. На поединок Конор выходил чуть прихрамывая — это и заставило засомневаться, был ли Ноториус здоров перед поединком. Учитывая гонорар, который он заработал просто за появление в клетке, можно проявить понимание — вряд ли кто-то из читающих этот текст отказался бы от нескольких десятков миллионов долларов из-за собственной принципиальности.
Макгрегор получил разрыв крестообразной связки, и теоретически его восстановление займет не больше года, если не меньше, — затем можно анонсировать следующий поединок. Судя по октагон-интервью Холлоуэя, ему понравилось зарабатывать сумасшедшие деньги, не получая никакого урона, так что трилогия через год — вариант вполне вероятный. Конор — большой мастер по части работы у микрофона, благодаря этому он и стал величайшей звездой ММА, самым медийным и высокооплачиваемым бойцом за всю историю. Ирландец вполне способен убедить часть болельщиков в том, что травма была лишь нелепой случайностью, что он вернулся сильнее, стал лучшей версией себя — Конор найдет в своем вокабуляре много штампов и клише, которыми сможет вернуть расположение фанатов.
Но так ли случайна травма Макгрегора? Это произошло именно с ним, человеком, который тренировался по настроению, уходил в запои и злоупотреблял запрещенными веществами. Он получил травму не после удара соперника, а просто потому, что неудачно наступил на ногу. Конечно, такое может случиться с каждым, но этот «каждый», скорее всего, не будет человеком без вредных привычек и с абсолютно здоровыми суставами. Алкоголь точно не оставит ваш организм без урона, и на суставно-связочный аппарат он оказывает негативное влияние.
Сегодня Макгрегор подавлен, и ему нужно не только восстановить колено, но и держать под контролем свою буйную голову — не удариться во все дофаминовые удовольствия, доступ к которым он может обеспечить одним звонком. Но даже если Конор не будет пить и курить, сложно поверить, что к поединку условно через год он подойдет в хорошей форме — в такой, которая позволит конкурировать с бойцом уровня Холлоуэя. Потому что общее физическое состояние никто не отменял, а оно у Конора на уровне офисных планктонов, которые тренируются три раза в неделю, а в пятницу идут в бар.
Если еще одно возвращение Ноториуса все же состоится, верить в его победу будет самым наивным поступком. Возможно, Макс не отправит его в нокаут. Вероятно, но сложно представить, что не изобьет и не деклассирует. Скорее он снова получит травму, просто не за минуту, а во втором или третьем раунде. Проблемы Конора со здоровьем более глобальны, чем просто одна травма, и решить их одной операцией не получится. Ноториус уже давно не боец, а образ из прошлого, который продолжает притягивать внимание обывателей. Поэтому если вы ждете еще одно возвращение ирландца, лучше забудьте. А когда он вернется, просто включите трансляцию и убедитесь, что даже 10% от прежнего Макгрегора вы не увидите никогда.
Евгений Нарижный