Тренер Хабиба: «Мне не нравится Макгрегор как человек, но ему нельзя не сочувствовать»

«Когда такой воин после пятилетнего простоя тяжело тренируется, а потом происходит что-то подобное, ему нельзя не сочувствовать. Иногда он не нравится мне как человек, но я должен уважать его как великого бойца. Я бы никому не пожелал такого. Он заслуживал либо победы, либо поражения. Нужно отдать должное Максу, который просил рефери обратить внимание на травму Конора. Холлоуэй хотел честного боя. Я снимаю перед ним шляпу», — сказал Мендес.