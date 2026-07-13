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Тренер Хабиба: «Мне не нравится Макгрегор как человек, но ему нельзя не сочувствовать»

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, прокомментировал исход боя между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем на UFC 329.

Источник: Спортс‘’

«Когда такой воин после пятилетнего простоя тяжело тренируется, а потом происходит что-то подобное, ему нельзя не сочувствовать. Иногда он не нравится мне как человек, но я должен уважать его как великого бойца. Я бы никому не пожелал такого. Он заслуживал либо победы, либо поражения. Нужно отдать должное Максу, который просил рефери обратить внимание на травму Конора. Холлоуэй хотел честного боя. Я снимаю перед ним шляпу», — сказал Мендес.

Макгрегор травмировал колено на первых секундах в бою с Холлоуэем и проиграл ему техническим нокаутом.

«Предположу, что он вернется в нормальную форму». Мы показали хирургу травму Конора.